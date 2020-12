Padoa-Schioppa e la ciliegina sulla torta che fissò la nascita dell’euro Il contributo dell’economista scomparso dieci anni fa rimane inestimabile di Alfonso Iozzo

Sono stato suo amico dalla fine degli anni ’70 e ne ho costantemente condiviso idee e valutazioni, anzitutto sul processo di unificazione europeo nella prospettiva del federalismo. Mi limiterò qui a richiamare solo alcuni momenti, dei quali conservo un ricordo diretto, dei suoi contributi fondamentali alla creazione della moneta unica.

L’Europa aveva avviato, dopo la seconda guerra mondiale, un articolato processo di integrazione che veniva però sottoposto – a partire dagli anni ’70 – a difficili crisi divenute acute dopo la decisione degli Stati Uniti di abbandonare (nell’agosto del 1971) la convertibilità del dollaro in oro, mettendo in crisi il sistema di Bretton Woods. La formulazione, da parte di Padoa-Schioppa, della tesi del “quartetto inconsistente” – ossia l’impossibilità di avere libertà di circolazione delle merci e dei capitali mantenendo, nel contempo, l’autonomia della politica monetaria e dei rapporti di cambio tra le valute – dimostrò che la realizzazione della moneta unica era una tappa necessaria per progredire nell’integrazione europea. Egli si impegnò caparbiamente nell’impresa nonostante fosse consapevole che per gli economisti il progetto era molto difficilmente realizzabile.

Padoa-Schioppa aveva però, accanto alla capacità di analizzare e capire i fatti, un eccezionale senso dell’importanza dell’organizzazione per conseguire il risultato. Alla fine del 1991, tra l’incredulità di molti, la creazione della moneta europea era divenuta l’obiettivo preciso del Trattato in discussione a Maastricht. Alla vigilia della partenza della delegazione italiana guidata da Giulio Andreotti, di cui avrebbe fatto parte, Padoa-Schioppa incontrò a Roma Gianni Ruta, allora segretario della sezione di Roma del Movimento federalista europeo, ma anche direttore finanziario della Stet; società che aveva da poco emesso il primo titolo obbligazionario in Ecu. Ruta gli fece notare che la proposta sottoposta al Consiglio europeo prevedeva sì la creazione della moneta europea, ma non ne indicava la data dell’entrata in vigore.

Padoa-Schioppa condivise subito l’importanza di quel “dettaglio” e durante il volo convinse Andreotti a proporre l’inserimento della data, utilizzando l’immagine della “ciliegina” sulla torta.

Arrivati a Maastricht, Andreotti incontrò il presidente francese François Mitterand e il cancelliere tedesco Helmut Kohl e li convinse della necessità di fissare una data ultimativa per l’entrata in vigore dell’euro. Il leader della Cdu chiese tuttavia ad Andreotti se si rendesse conto di quel che avrebbe comportato il Trattato per l’Italia. Andreotti rispose di sì, ma aggiunse di voler procedere perché questo sarebbe stato nell’interesse degli italiani. La data ultima fu quindi fissata al 1999.