«Padova riporterà a casa i cervelli in fuga»

Alla fine di agosto è stata diffusa la notizia della creazione di un primo embrione sintetico di topo con un cuore che batteva. Per la ricerca, un notevole passo avanti nello studio delle cellule staminali: se questo risultato venisse replicato con cellule umane, si potrebbero aprire nuove frontiere, dai modelli per studiare le malattie genetiche alla produzione di organi per il trapianto, con una sperimentazione che oltretutto non impiega animali, ma solo alcune cellule. La firma della ricerca, pubblicata su Nature, è del gruppo dell’Università di Cambridge diretto da Magdalena Zernicka-Goetz, con Gianluca Amadei e Charlotte Handford, di Cambridge e del Caltech. Amadei ha studiato e lavorato a lungo all’estero: 11 anni in Canada dove ha frequentato Lakehead University per un Honour Bachelor of Science e l’Università di Toronto per il dottorato, e sei in Inghilterra. Da poche settimana è rientrato in Italia, scegliendo l’università di Padova.

Qual è il valore della vostra ricerca?

Parliamo di un decennio di studi su diverse linee di ricerca riguardanti le cellule staminali. In questo caso, partendo da cellule di topo, in 8 giorni e mezzo su circa 20 giorni richiesti da una normale gestazione, le cellule hanno mostrato di organizzarsi e interagire rispettando anche le tempistiche che si hanno in natura, quando si arriva al battito cardiaco. Rispetto ai risultati ottenuti in precedenza, la differenza sta nel fatto che le cellule hanno dialogato e si sono assemblate in modo spontaneo. L’embrione sintetico così ottenuto si è sviluppato in una struttura complessa, in cui si distinguono alcune regioni del cervello, il tubo neurale, una struttura simile a un cuore in grado di battere e un’altra simile all’intestino. Un vero e proprio laboratorio vivente in miniatura, che rende più facile osservare lo sviluppo delle diverse fasi, velocizzando la ricerca e con maggiore etica.

Quali prospettive si aprono?

Questo modello è solo una tappa: se si riuscisse a riprodurre partendo da cellule umane è chiaro che riusciremmo a capire meglio in quali stadi si creano degli errori, ma senza alcuna manipolazione di veri embrioni. È chiaro che serviranno comunque linee guida, con limiti e paletti ben definiti. Il tutto, ribadisco, senza manipolare in alcun modo embrioni umani. Anche nel caso del topo, questo modello consente di catturare le fasi salienti dei processi e potenzialmente capire i difetti che si generano, all’origine di molte malattie. Si possono creare modelli in cui alcune funzioni sono soppresse o amplificate, o alcune proteine cambiano di quantità: quale è l’effetto? Per esempio, sapendo che un livello inferiore di una data proteina provoca dei difetti nello sviluppo embrionale, potrebbe essere possibile misurare questo livello in modo non-invasivo in un embrione umano, sviluppando così un test prenatale per identificare eventuali anomalie. Capire come si genera un problema rappresenta il primo passo verso una terapia.