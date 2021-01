Padre Massimiliano Kolbe: «L'odio non serve a niente, solo l'amore crea...»

Padre Massimiliano e gli altri condannati furono rinchiusi in cella senza poter mangiare né bere. Dopo quindici giorni di umilianti condizioni, soltanto in quattro erano ancora vivi. I carcerieri delle SS restarono letteralmente sbalorditi: non solo il frate era quieto e cosciente, ma mostrava persino la forza di intonare canti alla Vergine (avevano tutti «l'impressione di essere in una chiesa»).

Il 14 agosto Bock, addetto all'infermeria, applica ai prigionieri iniezioni endovenose di acido fenico per chiudere la questione. Gajowniczek disse di aver udito queste parole – rivolte da Kolbe al suo carnefice –, divenute ormai proverbiali: «Lei non ha capito nulla della vita. L'odio non serve a niente, solo l'amore crea...».

Con l'ago infilato nella vena del braccio sinistro si poteva osservare il gonfiore che correva vorticoso dall'arto al petto, ingrossandosi sempre di più all'altezza del cuore. In soli dieci secondi.

Bruno Borgowiec narra gli ultimi istanti: «Vidi padre Kolbe, in preghiera, porgere lui stesso il braccio al suo assassino. Non potevo sopportarlo. Con la scusa che avevo del lavoro da fare, me ne andai. Ma non appena gli uomini delle SS e il boia se ne furono usciti, tornai. Padre Kolbe era seduto, eretto, appoggiato al muro. La testa era piegata leggermente da una parte. I suoi occhi erano aperti. Il suo volto era puro e sereno, raggiante».