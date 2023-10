Padre Zanotelli: la sentenza Lucano è una vittoria per chi lavora nell’accoglienza

Ascolta la versione audio dell'articolo

«É una bella pagina per la giustizia italiana». Questo è il primo commento dell’avvocato Andrea Daqua sulla sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria nel processo “Xenia” dove il suo assistito, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione con pena sospesa venendo assolto da tutti i reati per i quali, in primo grado, era stato condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere. «È stata una bella vittoria - ha aggiunto il legale - una soddisfazione per lui perché non abbiamo mai dubitato della sua innocenza, della sua onestà morale e intellettuale».

Caduto tutto il castello accusatorio

Per Giuliano Pisapia, l’avvocato che ha difeso Lucano insieme a Daqua, «un anno e sei mesi con pena sospesa è una stupidaggine. L’importante è che Mimmo Lucano è stato riconosciuto che ha fatto tutto per il bene dell’umanità, per il bene di chi ha bisogno. Non ha fatto nulla per sé stesso. Quello che è importante è che Lucano è stato considerato dalla Corte d’Appello come uno che ha sempre lavorato per gli altri, mai per sé stesso». «La pena è stata ridotta così tanto - ha concluso Daqua - perché siamo stati in grado di dimostrare l’abnormità del giudizio di primo grado. Gli errori e le valutazioni scorrette erano evidenti. La Corte d’Appello ha saputo prenderne atto. L’associazione a delinquere è caduta perché non è mai esistita. È caduto tutto il castello accusatorio. È finito ’l’accanimento non terapeutico’ a cui è stato sottoposto Lucano».

Padre Zanotelli: è una vittoria per chi si è sempre battuto per l’accoglienza

Il ribaltamento della sentenza nei confronti di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, sancisce la vittoria di chi «si batte e si è sempre battuto per l’accoglienza». Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano da sempre in prima linea per gli ultimi, ha accolto così la sentenza d’appello che ha ribaltato la pesante decisione di primo grado nei confronti di Mimmo Lucano condannandolo a un anno e sei mesi, con pena sospesa. Un anno e sei mesi con pena sospesa per l’ex indaco di Riace. Una sentenza che ha completamente ribaltato quella di primo grado, nella quale Mimmo Lucano era stato condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere per associazione per delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d’ufficio.

Lucano si presenterà alle elezioni come sindaco di Riace

«A questo punto - ha dichiarato padre Zanotelli all’Adnkronos - Lucano può presentarsi alle elezioni come sindaco di Riace. La sua intenzione è questa. É una grande vittoria che rende giustizia alle scelte fatte. Lucano era stato criminalizzato per il suo sistema di accoglienza dei migranti. Tutto è crollato. Una Vittoria per chi lavora per l’ accoglienza. Un bel segnale per i tempi bui in cui viviamo». Lucano era stato accusato di avere messo in piedi una associazione a delinquere con il “sistema Riace”.

De Magistris, Lucano è antitesi del reato

«Sono felice per Mimmo Lucano, il suo sorriso ricco di umanità ritornerà a splendere. Mimmo è l’antitesi del reato e si deve sempre lottare perché la giustizia trionfi», afferma l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, commentando sui social la riduzione della pena a carico dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano a un anno e sei mesi con pena sospesa (da 13 anni e due mesi) dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria.