Paesaggi sonori - Abruzzo

Orecchie pronte e sguardo dritto verso l'orizzonte per la stagione 2022 di Paesaggi Sonori!!

Il festival di musica e paesaggio nei “teatri naturali” d'Abruzzo fa tappa in diverse location d'eccezione, una rassegna di concerti che prevedono un'escursione in trekking fino a raggiungere i teatri naturali dove la musica viene proposta in piena sintonia con l'ambiente circostante. L'ambiente naturale e i luoghi d'arte rappresentano un'estensione degli spazi convenzionali della musica dove fermarsi ad ascoltare , a vivere in modo lento, a riscoprire con semplicità la complessità di ciò che ci circonda e dove l'artista è tra il pubblico senza pedane ne' palchi. Iniziato il 3 Luglio dall'Abbazia di San Liberatore a Majella a Serramonacesca (PE) nel Parco Nazionale della Majella termina il 3 settembre al Biotopo Costiero e Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo (CH), passando per la Rocca di Calascio (AQ), l'antica città di Peltuinum a Prata d'Ansidonia (AQ), Valle Natrella a Castel Del Monte (AQ), Forca Castiglione a Tornimparte (AQ), l'Altopiano del Voltigno a Villa Celiera (PE) nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'arena dell'anfiteatro di Alba Fucens a Massa D'Albe (AQ).



