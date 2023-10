Paesaggio rurale e pratiche agricole tradizionali, 4 ingressi nel Registro

I vigneti eroici del nuorese...

Il paesaggio “I vigneti eroici di Meana Sardo” «evidenzia la persistenza di un modello conservativo di viticoltura ad uva da vino, basato sull’allevamento ad alberello sardo di vitigni locali a bacca rossa. Il terroir locale si caratterizza per l’elevata resilienza dell’allevamento ad alberello ancorché sempre di più si stia sviluppando il ricorso a basse spalliere». Alla particolarità contribuisce anche l’elevata altimetria, «con la localizzazione del comprensorio viticolo a una quota sempre superiore ai 500 metri sul livello del mare, con punte di 765 metri».

...e i vigneti eroici delle Cinque Terre

Il “Paesaggio dei terrazzamenti e della viticoltura delle Cinque Terre” è stato proposto dal Parco Nazionale delle Cinque Terre.Il sito è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco, in quanto paesaggio culturale unico al mondo in virtù dei suoi terrazzamenti che degradano dalle colline verso il mare. «Il paesaggio terrazzato ha una forte valenza storica – sottolineano al Masaf – con ritrovamenti che testimoniano il ricorso a tali tecniche costruttive fin dai primi insediamenti romani. La significatività è definita sia con riferimento alle caratteristiche del mosaico paesaggistico sia per la presenza di ordinamenti colturali tradizionali sia per le sistemazioni idraulico-agrarie evidentemente leggibili sul territorio e riconoscibili».

La vite a raggiera del Taburno

La pratica agricola tradizionale “Vite a raggiera del Taburno” è stata proposta dal Cnr Ispc - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale. «Fin dal I secolo aC ve ne è cenno nei manuali agricoli e spesso nelle storie di Plino Il Vecchio vi si fa riferimento – si legge nelle motivaizoni di accoglimento della candidatura –. A Pompei, inoltre, è stato riportato alla luce un dipinto di viticoltori che coltivavano a raggiera. In età romana la pratica era diffusa su quasi tutti i versanti del Taburno e sulle superfici collinari alle pendici dei principali massicci e catene montuose che delimitavano l’ager Campanus (province di Napoli e Caserta) in direzione del Latium e del Samnium, con l’aggiunta del Vesuvio dove era in alternanza con la pergola». La pratica continua ad essere attuale e a svolgere un preciso significato culturale per la comunità di Solopaca.





Loading...