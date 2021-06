Paese che vai, tassa che trovi: Stripe calcola le imposte in maniera automatica

Con questo servizio Stripe, player globale che gestisce miliardi di transazioni in tutto il mondo per aziende che vanno da Amazon, Google, Facebook a piccole e medie imprese, viene incontro alle esigenze delle aziende. L’azienda è presente anche in Italia da due anni.

Stripe Tax permette così il calcolo delle tasse in tempo reale: determinando la provenienza precisa del cliente finale - e abbinandola al prodotto o servizio venduto - calcola e riscuote il valore esatto dell'imposta prevista e attiva un monitoraggio su eventuali modifiche delle norme fiscali coinvolte nella transazione, in modo che le aziende non debbano farlo per conto proprio.

Le aziende B2C possono ridurre i passaggi necessari al checkout, utilizzando le informazioni di provenienza per calcolare e indicare le imposte nella modalità alla quale i clienti sono più abituati.

Per le aziende B2B, invece, Stripe Tax raccoglie i codici fiscali dei clienti e convalida automaticamente gli identificativi per quelli europei, applicando un inversione contabile o un’aliquota Iva pari a zero quando necessario. Inoltre evita alle imprese la fatica di riconciliare migliaia di transazioni creando report completi per ogni mercato in cui l’azienda è registrata a fini fiscali, velocizzando così l’archiviazione e la rimessa di pagamento.

Invece di impiegare settimane di ore-lavoro, tutto ciò può essere risolto in automatico, aggiungendo una singola riga di codice o aggiornando le impostazioni nella dashboard aziendale di Stripe.