Paesi Bassi: immersione nel glamping safari

Per chi volesse uscire dai confini nazionali e raggiungere i Paesi Bassi, luogo d'elezione delle vacanze open air, può sperimentare il nuovo progetto di ospitalità realizzato da Crippaconcept e che riguarda la nuova area Lake Resort Beekse Bergen, creata in collaborazione con il grande parco tematico olandese Beekse Bergen (Gruppo Libema), nel cuore del Brabante settentrionale. Una soluzione ricettiva dedicata a tutta la famiglia che di giorno vive le mille avventure create in mezzo alla natura, mentre la sera può godere dell'atmosfera selvaggia tra animali e vegetazione. Il parco naturalistico vanta oltre 150 specie animali da osservare da vicino in modalità safari, un parco divertimenti, un parco acquatico e una grande area ricettiva, tutte in un'unica destinazione.