Paesi del Golfo, rischio di recessione prolungata oltre l’emergenza Il settore non energetico può essere penalizzato da aiuti troppo modesti. E il rinvio di Expo darà un altro duro colpo all'economia della regione di Roberta Miraglia

3' di lettura

Nelle economie del Golfo la pandemia di coronavirus porterà a una recessione del settore non petrolifero che rischia di prolungarsi oltre la fine dell’emergenza se i pacchetti di stimolo dei Governi, finora troppo timidi, non andranno in soccorso in maniera più estesa delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie.

Stretti tra il crollo delle quotazioni del greggio e il blocco delle attività produttive di mezzo pianeta, i Paesi Gcc (Gulf cooperation council) andranno incontro a una contrazione del comparto non energetico stimata in almeno il 2% nel corso dell’intero 2020. La previsione è del think tank britannico Oxford Economics, che sottolinea come al momento i Governi abbiano messo in moto pacchetti di aiuti insufficienti a far fronte alla crisi.

Rinvio di Expo e recessione in vista

Il rinvio in vista, probabilmente di un anno, di Expo Dubai prevista a ottobre sarà un ulteriore colpo alla regione che dall’esposizione attendeva un volano per gli investimenti e il turismo. L’Expo, secondo le stime, avrebbe dato un contributo dell’1,5% al Pil di Dubai.

La recessione nell’area, sottolinea Ziad Daoud di Bloomberg Economics, rischia peraltro di assumere la temuta forma a L (discesa rapida e lunga stagnazione successiva) perché, superata l’emergenza, la ripresa delle attività potrebbe essere insufficiente alla crescita. «L’aumento della produzione petrolifera potrebbe invertire la tendenza ma i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo soffriranno probabilmente una contrazione di circa il 2% delle attività non energetiche», quelle che più danno la misura della salute economica e diventano il motore per la creazione di occupazione. La crescita delle attività economiche diverse dall’energia, sottolinea l’analista, «rischia di rimanere bassa anche a crisi finita e la gravità dello shock petrolifero potrebbe rendere i Governi riluttanti a spendere, pre requisito, questo, per una ripresa forte nei prossimi anni».

Scarsi aiuti alle imprese

L’Arabia Saudita ha annunciato riduzioni di spesa pari a 50 miliardi di riyals (13,3 miliardi di dollari). Anche l’Oman pensa di tagliare le uscite del 5% e ha dato istruzioni alle aziende statali di diminuire le spese correnti del 10 per cento, congelando gli investimenti.