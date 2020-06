Paestum con Muti in concerto celebra la Siria e la riapertura Il Parco archeologico stima un calo del 70% dei biglietti nel 2020 di Vera Viola

Fa tappa a Paestum, il concerto intitolato “Le vie dell'amicizia”, diretto da Riccardo Muti: un ponte verso la Siria e Palmira, il sito archeologico devastato dall’Isis e gemellato con Paestum. Il concerto si svolgerà davanti al Tempio di Nettuno il 5 luglio ed è sostenuto dalla Regione Campania con la Camera di Commercio di Salerno in collaborazione con il Ravenna Festival, il Comune di Capaccio, il Parco Archeologico di Paestum e Velia ed è organizzato dalla Scabec (società della Regione Campania).

Primo grande evento dopo Covid

Un grande evento per celebrare anche la riapertura del sito archeologico, dopo la chiusura di 70 giorni (dall8 marzo al 18 maggio) imposta dalle norme anti Covid. «Quando abbiamo riaperto il sito di Paestum, siamo stati tra i primi e non lo abbiamo fatto per un beneficio economico, ma per dare un messaggio di speranza e rilancio, per dire che la cultura c'è – dice Gabriel Zuchtriegel, direttore del sito archeologico di Paestum – . Sarebbe stato facile trovare una scusa per non aprire ma abbiamo creduto fortemente che era necessario dare questo messaggio di ripartenza dopo il Covid-19».

Previsto un calo dei biglietti del 70%

«Le entrate sono calate, mancano tutti i turisti dall’estero che sono la metà del nostro pubblico – dice ancora Zuchtriegel – Finora abbiamo perso circa 100mila visitatori. In questi giorni registriamo una buona affluenza, per lo più si tratta di visitatori italiani. Ma parliamo di 700 presenze giornaliere, contro le 5mila dello stesso periodo dell’anno scorso. Ma andiamo avanti e speriamo di dare un nostro importante contributo all’economia locale. In netto calo il numero di eventi. «L’anno scorso avevamo le giornate gratuite, concerti, conferenze, mostre. In questi giorni ci limitatiamo ad attività ordinarie, piccole iniziative, fatta eccezione del grande concerto del 5 luglio». Due le cause di questa gestione. «In primo luogo la sicurezza: – sottolinea il direttore di Paestum – è chiaro che non sono possibili tutte le iniziative di un tempo, come le visite ai depositi». E poi, le disponibilità finanziarie si sono fortemente ridotte. «Il nostro bilancio è stravolto – aggiunge – perciò abbiamo programmato una revisione. E abbiamo deciso di concentrare le risorse disponibili su sicurezza, manutenzione e fruizione. Solo per i dispositivi di sicurezza abbiamo sostenuto costi per 500mila euro». Saranno coperti da finanziamenti statali? «In buona parte si. Ma l’esperienza di questi mesi ci induce a pensare a un nuovo modello economico finanziario, con un ruolo più importante dei privati», conclude l’archeologo tedesco.