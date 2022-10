Pagamenti account-to-account, sbarca in Italia la lituana kevin

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Definire questo strumento un'alternativa alle carte elettroniche (e quelle di debito e prepagate in particolare) e ai bonifici tradizionali non è certo improprio: i pagamenti account-to-account hanno registrato un vero e proprio boom negli ultimi due anni, crescendo in Europa del 50% e ponendo le basi per arrivare a pesare, entro il 2030, sul 15% di tutte le transazioni effettuate.

Sebbene le carte siano ancora uno dei metodi più utilizzati in Europa, rappresentando nel 2021 (dati Bce) il 47% di tutti le transazioni non concluse in contanti, la rincorsa delle soluzioni più innovative che si ispirano al concetto dell'open banking stanno trovando sempre più spazio.

Loading...

Ed è proprio in questo solco che arriva ora in Italia la fintech lituana kevin, fondata nel 2018 a Vilnius da Pavel Sokolovas e Tadas Tamosiunas per sfruttare le opportunità legate al varo della normativa europea Psd2 e focalizzatasi da subito nel campo dei servizi di “payment initiation service”.

La sua missione, come conferma il country manager per l'Italia, Filippo Bergamin, è quella di essere un provider di infrastruttura tecnologica B2B in grado di garantire a merchant e imprese la possibilità di gestire pagamenti digitali end-to-end e account-to-account in modo sicuro, direttamente dal conto bancario dell'acquirente a quello del beneficiario, anche su scala internazionale e qualsiasi sia la cifra oggetto di transazione. Sfruttando per l'appunto il canale delle Api aperte e azzerando completamente gli oneri dei processi e degli intermediari tradizionali (i circuiti delle carte).

Attualmente, i servizi di kevin, che a maggio ha raccolto 65 milioni di euro di finanziamenti di serie A e oggi opera con oltre 250 dipendenti distribuiti in 30 Paesi, sono utilizzati da oltre 7mila aziende attive nei 27 Paesi Ue, offrendo copertura alla quasi totalità dei clienti delle banche europee, circa 350 milioni di individui.