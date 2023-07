Pagamenti, Bpm ha scelto: con Fsi e BccPay pronto il secondo polo nazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

BancoBpm concede un’esclusiva per la costituzione di un nuovo polo nella monetica con Fsi, veicolo che oggi controlla BccPay. Nei piani della banca si prospetta così la creazione di una joint venture, nel cui capitale piazza Meda potrà entrare con «una quota significativa»: si stima che BancoBpm rientri nella società con una quota del 30% circa, analoga a quella di Iccrea, e il rimanente 40% a Fsi.

La nuova partnership nei piani potrà portare alla creazione del «secondo operatore nazionale per dimensioni, interamente controllato da istituzioni italiane», spiega la banca in una nota, al quale BancoBpm conferirà le proprie attività nel business della monetica: in cambio è previsto un corrispettivo misto per cassa e in azioni che è destinato a generare benefici anche in termini di capitale. Nessuna cifra è stata diffusa dalla banca ma sul mercato si ragiona su una valorizzazione del business della monetica compreso tra i 500 e 600 milioni, tra earn out e pagamento upfront.

In verità BancoBpm quantifica il “net present value”, ovvero il potenziale di valorizzazione, in oltre 2 miliardi di euro: una cifra, questa, che comprende l’attualizzazione del valore delle commissioni nette ricorrenti del business dei pagamenti dei dieci prossimi anni, che sono state pari a 140 milioni circa nel 2022. Uno dei punti centrali della partnership è proprio mantenerle a questo livello, oltre a un accordo di esclusiva a lungo temine e l’introduzione di meccanismi che consentirebbero al Banco di estrarre ulteriore valore dalla futura crescita del business.

La scelta di BancoBpm - che era nell’aria (si veda Il Sole 24Ore dello scorso 30 maggio) - conferma il clima di sintonia esistente tra piazza Meda e il Fondo strategico, che è già presente con il 9% nel capitale di Anima, colosso italiano del risparmio gestito. Il veicolo guidato da Maurizio Tamagnini, che nel deal è assistito da Vitale&Co, ha vinto la concorrenza di Worldline e soprattutto Nexi, che fino all’ultimo sembrava rimasta in partita.

Per Fsi quello di ieri è solo l’ultimo di una serie di colpi realizzati nel mondo del Fintech e del payment e digital. Ad aprile il Fondo ha detto sì ad entrare nel capitale di Bancomat a fianco delle banche già azioniste e sottoscriverà fino a 100 milioni di euro, tramite un aumento di capitale riservato, per diventarne il primo azionista. Ma nel complesso ammonta a quasi un miliardo il totale investito con l’obiettivo di una crescita trasformativa delle aziende italiane. Oltre a BccPay, Tamagnini ha puntato sul system integrator Lynx, e poi sul core banking, investendo in Cedacri e prima ancora in Sia.