Pagamenti, come funziona il credito d’imposta per chi accetta l’uso delle carte

L’introito calcolato per il nuovo provvedimento è dunque pari al 30 per cento di questa cifra. Se si guarda a quanto accaduto con i benzinai si scopre però che, come ha rilevato l’Unione petrolifera, nei primi sei mesi dopo l’entrata in vigore del provvedimento si è registrato un aumento superiore al 10 per cento dei pagamenti con carta. Dunque, almeno in linea teorica nel primo anno di applicazione ci si potrebbe attendere un aumento dei pagamenti tracciabili fino al 20 per cento, passando a una percentuale dei ricavi di settore vicina al 50%: a quel punto, considerati anche i forfettari, si arriva a circa 80 miliardi, con un valore legato al credito d’imposta di 72 milioni. Tutto questo, però, non tiene conto dell’effetto sull’emersione del nero che il provvedimento contribuirà a generare, aumentando il gettito dell’Iva.

Il decreto legge 124/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Visualizza

Il fenomeno è già stato registrato in passato con le ristrutturazioni edilizie, per le quali il gettito legato all’emersione del nero ha più che compensato l’onere a carico dello Stato. Se i ricavi su pagamenti elettronici passassero da circa 60 a 80 miliardi (sui 173 miliardi complessivi) il gettito dell’Iva (considerando un’aliquota media del 14%) sarebbe pari acirca 3 miliardi: sicuramente ci sarebbe in questa somma una buona parte di emersione del nero.

E se tutto questo si rivelasse realistico, il governo avrebbe in futuro i margini per estendere a una platea più ampia di esercenti la formula del credito d’imposta oppure potrebbe elevare, ad esempio, al 50 per cento la soglia fissata dal decreto al 30 per cento.

Confesercenti e Confcommercio hanno salutato con favore il provvedimento, pur sottolineando che l’importo di 54 milioni scarsi calcolato a copertura del bonus fiscale legato alle commissioni è troppo contenuto. In ogni caso, per poter avere la certezza che la norma diventi definitiva, bisognerà vedere se e in che misura potrebbero essere apportate modifiche nel corso del percorso parlamentare di conversione del decreto.

