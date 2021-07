Pagamenti digitali, bonus 2022 per i Pos «smart» che inviano i corrispettivi

4' di lettura

Ristoro integrale delle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici ricevuti e riconoscimento di un nuovo credito d’imposta a fronte delle spese sostenute per l’installazione di Pos o, in misura maggiore, di strumenti evoluti di pagamento che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

A fronte della sospensione dell’operazione cashback, che nelle intenzioni del Legislatore avrebbe dovuto incoraggiare le transazioni elettroniche diminuendo - insieme all'avvio della lotteria degli scontrini - il rischio di evasione, con l’articolo 1 del Dl 99/2021 si potenziano le misure cashless a favore delle imprese: da un lato, azzerando i costi per i pagamenti non in contanti, e dall’altro, incentivando l’impiego dei Pos.

Loading...

Si tratta di misure che, a ogni modo, presentano un’efficienza ancora maggiore in ragione dell’imminente riduzione - dal 1° luglio 2022 - della soglia per l'utilizzo dei contanti a 999,99 euro, rispetto agli attuali 1.999,99. Di assoluto interesse, in questo senso, è la previsione del riconoscimento del credito d’imposta non solo nel caso di acquisto dei Pos, compresi quelli “smart”, ma anche del loro noleggio o del semplice utilizzo: di tutta evidenza, quindi, la volontà di assicurare la massima diffusione della tracciabilità dei pagamenti, limitando le spese che gli esercenti dovrebbero sostenere per la loro installazione.

Il tax credit sulle commissioni

Le misure introdotte presentano comunque profili di decorrenza e durata temporale diversificati: dal 1° luglio 2021, e sino al 30 giugno 2022, infatti, tutte le commissioni sostenute per l’utilizzo dei Pos sono oggetto di rimborso integrale - cioè al 100%, anziché il precedente 30% - sotto forma di credito d’imposta. A tal fine, verrà ricevuta telematicamente, come finora, una specifica comunicazione via Pec o sul proprio home-banking, a cura degli intermediari finanziari, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, con l’indicazione puntuale delle commissioni addebitate a fronte di pagamenti tracciabili da parte di consumatori finali.

Il credito d’imposta maturato, così come quelli per i Pos e i Pos smart, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nei modelli di pagamento F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Anche l’Agenzia delle Entrate riceverà dai prestatori di servizi le informazioni sulle transazioni effettuate a favore di esercenti e professionisti.