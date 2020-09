Pagamenti digitali: cosa sappiamo (e cosa no) del nuovo cashback di Stato

Quali spese vengono agevolate

La norma sul cashback introdotta nella legge di Bilancio 2020 era stata inizialmente pensata per alcune tipologie di attività, ritenute maggiormente a rischio evasione: barbieri, parrucchieri, servizi di cura della persona, ristoranti e via dicendo.

Leggi anche Lotta al contante e cashback, escluse dal rimborso solo le spese online

Ora però si va verso l’agevolazione di qualsiasi spesa per acquisti e prestazioni di servizio, purché – naturalmente – avvenga in “prossimità”, in negozio: proprio perché con il bonus si intende disincentivare l’uso del contante, restano infatti escluse le spese online, quelle dell’e-commerce, per le quali l’alternativa del cash non c’è.

Quanto viene rimborsato

Secondo quel che hanno riferito gli operatori (i principali prestatori di servizi di pagamento in Italia) che hanno partecipato all’incontro con il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, si ipotizza un cashback pari al 10 per cento. Che però potrà scattare per spese da 3mila euro in su.

E poiché lo scopo è quello di incentivare l’uso di carte e app per i microconsumi, sarà previsto anche un numero minimo di transazioni da effettuare. Non è ancora escluso, tuttavia, che le soglie di spesa potranno essere variabili: cioè “personalizzate” in base al reddito e alle abitudini dei consumatori.Nella conferenza stampa di presentazione del Dl Agosto, inoltre, lo stesso Conte aveva anticipato che il bonus potrà arrivare fino a 2mila euro.

Come e quando avviene il rimborso

Il meccanismo sarà attivo per le spese sostenute dal prossimo 1° dicembre. Ma le modalità di rimborso non sono ancora note: bisogna aspettare il decreto attuativo. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha comunque dichiarato che il rimborso avverrà con una sorta di sistema a punti e in due tranche semestrali: una a metà anno in estate, e una a fine anno. Si vedrà in quale forma: se con un accredito diretto sul conto corrente o meno.