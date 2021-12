Pagamenti, dominano i colossi americani. In Europa scatto di Nexi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo un 2020 piatto, torna la crescita per le pay tech che vede, dal lato dei principali player, l’italiana Nexi balzare alla quarta posizione in Europa per ricavi, grazie all’integrazione con Sia e all’acquisizione della danese Nets. Dalla prima ricognizione internazionale sul settore (un mercato che a fine 2019 valeva 2mila miliardi di dollari a livello globale) realizzata dall’Area studi Mediobanca emerge anche che il mercato italiano ha forti potenzialità di sviluppo essendo la quota del contante...