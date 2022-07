Pagamenti, gli italiani apprezzano il Bnpl e si aprono ai sistemi innovativi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il futuro dei pagamenti passa anche in Italia dal “buy now pay later”. La discussa forma di rateazione dei pagamenti, che sta sempre più tendendo verso una forma alternativa di credito al consumo. Il 65% degli italiani è favorevole a questa forma di pagamento, anche per articoli costosi e per beni essenziali, come la spesa e le bollette.



Anche se questa formula è diventata molto popolare anche nel nostro Paese, con la comparsa di attori nuovi e la diversificazione dell'offerta, la diffidenza...