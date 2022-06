Pagamenti, l’account-to-account cresce sostituendo il bonifico istantaneo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Non è detto che una soluzione digitale di pagamento sia di per sé sinonimo di efficienza: ogni soggetto ha le proprie esigenze e quindi un sistema che si addica meglio ai suoi bisogni. In questo senso l'esigenza di trasferimenti istantanei e certi di denaro sono sempre più sentiti, tanto che per certi versi le criptovalute sono nate su questa base.



Ma tralasciando questi sistemi ancora un po' lontani dal mondo business l'esigenza di istantaneità trova soddisfazione con il bonifico istantaneo, ...