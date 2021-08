Pagamenti, Square acquista il colosso delle rate Afterpay per 29 miliardi $

2' di lettura

Square consolida le sue posizioni nel settore dei pagamenti digitali. La società fondata da Jack Dorsey ha annunciato l’acquisizione del gruppo australiano Afterpay, uno dei player globali del “buy now, pay later” (compri adesso, paghi dopo) in un’operazione da 29 miliardi di dollari effettuata in azioni.

L’acquisizione avviene sulla base di una valorizzazione della società australiana di 126,21 dollari australiani ad azione, con un premio del 31% rispetto al valore di venerdì scorso. Per Square, nota per il lettore di carte di credito in mobilità da applicare allo smartphone, si tratta della maggior acquisizione mai realizzata e conferma la strategia di rafforzare la connessione con i merchant nella logica di estrarre valore dalle transazioni.

Il “buy now, pay later” è un settore in grande espansione, soprattutto tra i clienti più giovani, nell’ambito dei pagamenti digitali permettendo ai consumatori di spalmare automaticamente l’importo in tre o quattro rate senza interessi al momento dell’acquisto, online o nel negozio fisico.

Per gli attori del settore come Afterpay, che si fanno carico del rischio di controparte, il fatturato deriva dalle partnership con i gruppi del retail, di solito sotto forma di una commissione per ogni transazione, in cambio di un nuovo canale di marketing e promozione.

Square ha già spiegato che intende integrare i servizi di rateazione degli acquisti all’interno della propria app di pagamenti digitali Cash App, estendendo il servizio anche ai piccoli merchant che costituiscono la base della sua clientela.