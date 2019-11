Pagamenti: stesse regole, diverse da bonus a bonus

(Syda Productions - stock.adobe.com)

Per interventi di manutenzione, ristrutturazione ed edilizi in genere, antisismici o di riqualificazione energetica è obbligatorio pagare con bonifico bancario o postale “parlante”, che prevede una ritenuta dell’8% applicata da banche e Poste. Nella causale vanno indicati il riferimento normativo (ad esempio, per le ristrutturazioni, l’articolo 16-bis del Dpr 917/86, Tuir), il codice fiscale o la partita Iva di chi riceve il pagamento. Per fruire del bonus mobili si può invece pagare con bonifico ordinario (perché non c’è la ritenuta dell’8%), con carta di credito o di debito (bancomat). Infine, per il bonus giardini il pagamento può avvenire – oltre che con bonifico ordinario, carta di credito o debito – anche con assegno bancario, postale o circolare non trasferibile.