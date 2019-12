Pagamento del bollo auto su PagoPa. Controlli, gli archivi restano regionali L’obbligo dei seggiolini antiabbandono per i bimbi ritorna la 6 marzo 2020. Previsti 25 milioni per rinnovare il parco di camion e autobus di Maurizio Caprino

(IMAGOECONOMICA)

3' di lettura

La lunga notte degli emendamenti al decreto fiscale ha portato molte novità nel settore dei veicoli: dall’atteso slittamento a marzo delle sanzioni sui seggiolini antiabbandono per bambini al parziale riordino degli archivi e delle modalità di pagamento del bollo auto. Passando per un irrobustimento degli aiuti all’autotrasporto e particolarità come gli sgravi fiscali per chi acquista airbag per moto e la “salvataxi di Capri”; ma soprattutto per agevolazioni generalizzate sull’assicurazione Rc auto per le famiglie con figli, che verosimilmente susciterà vivaci discussioni (si veda l’articolo a destra).

Seggiolini antiabbandono

La Camera ha messo una pezza al pasticcio dell’entrata in vigore dell’obbligo di dispositivi antiabbandono sui seggiolini per auto dei bambini di età fino ai quattro anni (legge 117/2018). Atteso per il 6 marzo, era stato anticipato al 7 novembre da un’interpretazione del ministero dell’Interno che aveva spiazzato tanto i produttori dei dispositivi quanto le famiglie. Tanto che tra le forze di maggioranza era subito partita una corsa al rilancio su chi avrebbe presentato l’emendamento più favorevole agli interessati: da un rinvio delle sanzioni addirittura a giugno a una sanatoria per chi fosse stato multato tra il 7 novembre e la conversione in legge del decreto fiscale.

Ma alla prova dei fatti è stato approvato un emendamento minimale: il ripristino del termine del 6 marzo. Una soluzione in linea con quanto aveva suggerito a settembre il Consiglio di Stato per rimediare all’ingenuità contenuta nella legge 117/2018, che aveva previsto un’entrata in vigore già per il 1° luglio 2019 anche se l’obbligo fosse stato materialmente inapplicabile, come poi è accaduto.

Inoltre, viene aumentata da 1 a 5 milioni di euro la dote 2020 del fondo per gli incentivi di 30 euro alle famiglie per l’acquisto dei dispositivi. Va però considerato che inizialmente il decreto fiscale prevedeva 15,1 milioni di spesa per il 2019, che verranno in gran parte risparmiati perché c’è carenza di prodotto da acquistare e le sanzioni ora sono state rinviate. Le modalità attuative di erogazione del bonus sono attese a giorni, stando agli annunci del ministero delle Infrastrutture.