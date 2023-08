Pagani celebra i 25 anni alla Monterey Car Week

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dall'11 al 20 agosto va in scena la Monterey Car Week, l'appuntamento più atteso in California, dedicato al mondo delle auto storiche e moderne. Al prestigioso evento è presente Pagani Automobili con le sue hypercars per celebrare anche i 25 anni del marchio.

Pagani Utopia: la hypercar italiana in serie limitata

Horacio Pagani non ha solo sognato e costruito hypercar affascinanti, ma ha fatto dell'azienda un atelier creativo dove una comunità di persone si riconosce e condivide valori.

Loading...

Per l'occasione viene esposta anche Pagani Utopia, caratterizzata da un design semplice e unico. La nuova hypercar, infatti, racconta un'idea automobilistica visionaria e in controtendenza. E lo fa tenendo fede al più puro spirito Pagani che nel principio leonardesco di Arte e Scienza trova, da sempre, l'elemento alla base delle sue creazioni. Prodotta in soli 99 esemplari, la prima serie di Utopia coupé è già stata completamente assegnata ad una ristretta cerchia di collezionisti.

Atelier Pagani: le auto esposte

Accanto ad Utopia saranno esposti gli altri due modelli iconici dell'Atelier Pagani, Zonda e Huayra, che insieme rappresentano le tre pietre miliari di un percorso iniziato nel 1999 con il progetto C8 (Zonda), proseguito nel 2011 con il progetto C9 (Huayra) e arrivato l'anno scorso al terzo atto con il progetto C10 (Utopia). A cornice dell'esposizione due esemplari prestigiosi, una Zonda R e una Huayra R, nate con l'unico obiettivo di offrire performance senza compromessi.

Pagani Automobili si presenta a Quail con un nuovo allestimento, caratterizzato da un elemento ellittico che richiama il logo del brand e dall'iconico marchio dei quattro scarichi. Completano l'area espositiva una raffinata lounge e l'esclusivo store Pagani, dove acquistare i capi d'abbigliamento e gli accessori della nuova collezione 25° Anniversario.