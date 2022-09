Pagani Utopia, la terza hypercar “folle” di Horacio da 2.6 milioni

Una forma addolcita e perfezionata nel corso del tempo per creare un oggetto di design senza tempo.

Utopia presenta pochissime appendici aerodinamiche, ma è più efficiente che mai, incorporando la funzione nel suo design per ottenere una maggiore deportanza e una minore resistenza aerodinamica.

Pochi dettagli stilistici ma estremamente curati e tecnologicamente all'avanguardia. Le forme si ispirano a oggetti degli anni Cinquanta come i fari affusolati della Vespa o gli allestimenti dei motoscafi Riva. Le ruote forgiate sono dotate di un estrattore in fibra di carbonio a forma di turbina che allontana l’aria calda dai freni e riduce le turbolenze sotto la carrozzeria. Montate su dischi carboceramici, le pinze dei freni hanno un nuovo design alleggerito.

Il ruolo degli pneumatici Pirelli è di trasferire efficacemente a terra l'esuberante coppia e dare il tocco finale all'eccezionale sensazione di contatto con la strada. La loro insolita dimensione – 21 pollici per gli anteriori e 22 per i posteriori – ha innescato una creatività nuova e una peculiare libertà nel design che si nota nelle linee laterali della carrozzeria che avvolge le ruote. E sulla loro spalla appare stilizzata la silhouette di Utopia, a dimostrare come questi pneumatici siano stati creati apposta per lei. Gli specchietti laterali, come sospesi a mezz’aria grazie al supporto a profilo alare, sono distanziati dalla carrozzeria per una migliore aerodinamica, rivelando la meticolosa ottimizzazione raggiunta nella galleria del vento. Le luci posteriori fluttuano come preziose gemme ai fianchi delle ali mobili e sono come incastonate negli estrattori d’aria. I quattro tubi di scarico in titanio, tratto distintivo dell'atelier modenese, sono dotati di un rivestimento ceramico per dissipare il calore in modo efficiente. Il sistema di scarico completo pesa poco più di 6 kg.

Una scultura in cui ci si può sedere. L’interno di Utopia è ancora più originale, se possibile, della sua forma esterna. Né moderno né rétro: senza tempo. Non ci sono schermi, a parte il display essenziale di fronte al guidatore. Tutti gli strumenti sono analogici e ognuno dei quadranti principali, di facile lettura, rivela parte del suo meccanismo. Il volante è stato reinventato: in lega di alluminio ricavato dal pieno, dalla corona circolare e le razze fino alla base dello sterzo. Anche i pedali sono ricavati da un unico blocco di metallo, mentre il meccanismo della leva del cambio è ancora a vista per mostrare tutta la sua ricercatezza. Il tutto con una maniacale attenzione all’ergonomia, all’efficienza e alla facilità di accesso.