Pagelle fiscali, le cinque trappole da evitare per aumentare il voto Mentre continua il pressing dei rappresentanti di commercialisti e altri professionisti per chiedere al nuovo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri di concedere la facoltatività nel primo anno di applicazione, gli operatori sono impegnati a fare la quadratura del cerchio su almeno 5 punti essenziali da monitorare prima di procedere con il calcolo in vista della scadenza del 30 settembre per i versamenti d’imposta di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Imprese e partite Iva, le novità della stagione dichiarativa 2019

4' di lettura

Pagelle fiscali con verifiche last minute prima di procedere a confermare la posizione per i possibili adeguamenti. I continui aggiornamenti del software degli Isa (indicatori sintetici di affidabilità fiscale), gli ultimi chiarimenti ufficiali della circolare 17/E del 2 agosto scorso e quelli ufficiosi (su tutti quelli del 24 luglio emersi dal forum di Rete imprese Italia con agenzia delle Entrate e Sose) stanno richiamando gli operatori a dover rilanciare le funzioni di calcolo per tutte le posizioni presenti, in alcuni casi per recepire le modifiche, in altri anche solo per verificare che nulla sia cambiato rispetto alle versioni già elaborate nei mesi scorsi. Mentre continua il pressing dei rappresentanti di commercialisti e altri professionisti per chiedere al nuovo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri di concedere la facoltatività nel primo anno di applicazione, gli operatori sono impegnati a fare la quadratura del cerchio su almeno 5 punti essenziali da monitorare prima di procedere con il calcolo in vista della scadenza del 30 settembre per i versamenti d’imposta.

LEGGI ANCHE / Pagelle fiscali, pressing su Gualtieri per il rinvio ma servono 800 milioni

Cause di esclusione

In prima battuta è necessario verificare che non operino sulla singola posizione specifiche ipotesi di esclusione dalla compilazione del modello. Anche grazie ai chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate ora non vi sono più dubbi che, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie costituite, ad esempio, da cessione d’azienda, affitto d’azienda, conferimento, trasformazione, così come nel caso di ripresa dell’attività entro 6 mesi dalla cessazione, l’Isa non troverà mai applicazione, né per il soggetto che cessa, né per chi inizia.

In questi casi le imprese interessate incontreranno, a seconda delle singole ipotesi che si possono presentare, generalmente la causa di esclusione rinvenibile nell’inizio dell’attività o nella cessazione della stessa (rispettivamente codice 1 e 2 in dichiarazione dei redditi).