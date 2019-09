Pagelle fiscali, il Mef conferma: niente controlli automatici con voti bassi Nessun automatismo in caso di punteggio dalla sufficienza giù. Il Governo si impegna ad avviare un dialogo con gli operatori per garantire equità ed efficienza allo strumento di Marco Mobili e Giovanni Parente

Dichiarazioni24: le note aggiuntive del modello Isa e le sanzioni per chi omette o sbaglia la compilazione

2' di lettura

Il voto basso riportato nelle pagelle fiscali non comporta in automatico l’attivazione di un controllo. Inoltre il Governo avvierà «un dialogo con gli operatori per rendere sempre più equo ed efficiente l’intero processo». In attesa della nota delle Entrate anticipata sul Sole 24 Ore in edicola mercoledì 25 settembre, la conferma arriva dal Mef con una risposta letta in commissione Finanze alla Camera dal sottosegretario Pierpaolo Baretta a due quesiti presentati come primi firmatari rispettivamente da Sestino Giacomoni (Forza Italia) e Giulio Centemero della Lega. Un chiarimento che riprende quanto già affermato dalla circolare 20/E/2019 dell’Agenzia in base al quale l’attribuzione di un determinato punteggio «non comporta , di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’Isa), l’attivazione di attività di controllo».

LEGGI ANCHE: Sciopero commercialisti: una pluriennale richiesta di rispetto della categoria che è rimasta inascoltata

Escluso ogni automatismo

Inoltre il Mef ribadisce che «è escluso qualsiasi automatismo nell’accertamento, dovuto al risultato conseguito dal contribuente come effetto della soggezione agli Isa».

La risposta del Mef su controlli e Isa Visualizza

E ancora, chiarisce il Mef, l’applicazione degli Isa «non implica un rigido automatismo nello svolgimento di attività di controllo e le risultanze di tale nuovo strumento di compliance rappresenteranno uno degli strumenti che consentirà all’Agenzia una sempre più ragionata azione di analisi del rischio, finalizzata a rendere più efficiente e aprogrammare in modo mirato l’azione di contrasto all’evasione, a concentrare le proprie risorse destinate all’attività di controllo sulle posizioni di coloro che mostrano reali e significativi elementi di criticità».

LEGGI ANCHE: La pagella dei professionisti? Sugli Isa troppe anomalie in agguato