Pagelle fiscali, la mappa delle categorie esenti per quest’anno Sul Sole 24 Ore di mercoledì 14 aprile la mappa con tutti i codici attività per cui scatta la sospensione per il 2021

1' di lettura Alberghi, affittacamere, bed and breakfast. Ma anche taxi, noleggio con conducente, mense e catering. Si allarga la platea delle partite Iva che quest'anno non saranno obbligate alle pagelle fiscali: le dichiarazioni che servono a testare il grado di fedeltà tributario rispetto ai ricavi o ai compensi. Complice la crisi economica prodotta dal Covid si va verso la sospensione delle pagelle fiscali, il cui nome in codice è Isa (indicatori sintetici di affidabilità), per circa un milione di attività tra imprese, autonomi e professionisti. Loading... Sul Sole 24 Ore di mercoledì 14 aprile la mappa con tutti i codici attività per cui scatta la sospensione per il 2021 (anno d'imposta 2020): 85 sono i codici già certi mentre gli altri 82 dopo l'approvazione di amministrazione finanziaria e categorie produttive dovranno ora essere recepiti da un decreto del ministro dell'Economia.