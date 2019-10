Pagelle fiscali: professionisti ai tempi supplementari Gli Isa dei professionisti vanno ai tempi supplementari. Il debutto degli indici sintetici di affidabilità, le nuove pagelle fiscali che hanno preso il posto degli studi di settore (e dei parametri), è stato quanto mai accidentato e travagliato

Gli Isa dei professionisti vanno ai tempi supplementari. Il debutto degli indici sintetici di affidabilità, le nuove pagelle fiscali che hanno preso il posto degli studi di settore (e dei parametri), è stato quanto mai accidentato e travagliato: circolari, decreti e aggiornamenti software si sono affastellati fino all’ultimo momento (tanto da far scendere in sciopero commercialisti e avvocati per la prima volta). Non sono pochi i lavoratori autonomi ad aver optato per uno slittamento del proprio Isa e dei versamenti oltre la prima scadenza del 30 settembre scorso. Con la maggiorazione minima dello 0,40% si possono versare entro il 30 ottobre le imposte sui redditi. Mentre per presentare i modelli c’è tempo fino al 2 dicembre.

La Guida rapida - in allegato al fascicolo dell’esperto risponde in edicola lunedì 7 ottobre con Il Sole 24 Ore – offre ai professionisti tutte le indicazioni e i suggerimenti per affrontare preparati l’ultimo “esame”. Con focus sulle criticità per gli studi e le associazioni professionali “multiattività” e sulle incongruenze rilevate nei risultati finali.