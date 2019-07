Pagelle fiscali, la proroga non basta ai commercialisti: «Isa facoltativi»

Barbantini (Entrate): spinta alla compliance

Pur riconoscendo le difficoltà del debutto, il vicedirettore delle Entrate Paolo Valerio Barbantini ha sottolineato la netta discontinuità con la precedente esperienza degli studi di settore: «Negli Isa c’è il superamento della logica ex post e della rigidità degli studi di settore. Oggi con gli Isa l'idea è guidare il contribuente ex ante, dandogli uno strumento che gli consenta di conoscere preventivamente il suo grado di affidabilità».

Dialogo aperto con i commercialisti

Barbantini ha poi sottolineato che il canale con i commercialisti resterà aperto proprio per cercare di cogliere tutti gli aspetti, in particolar modo quelli problematici, di questa prima fase di prova sul campo. «La nostra idea è di fare tesoro anche di quesiti in cui non siamo in grado di dare risposta in questa sede e di recepirli in una o pià circolari, a seconda delle questioni e dei problemi a cui si renderà necessario dare soluzioni».

Le anomalie segnalate

Le prime problematiche applicative sono state segnalate dall’altro consigliere delegato alla fiscalità dei commercialisti, Maurizio Postal: «Dai primi riscontri dei test effettuati sembra che gli indici di anomalia inseriscano un punteggio pari ad 1 spesso senza graduazione in presenza di piccole anomalie, sia in termini di piccoli scostamenti rispetto ai valori ritenuti minimi sia per classi di ricavi irrisori».

Il caso delle società immobiliari

Una delle problematiche rimarcate da Postal riguarda le società immobiliari che presentano una analoga eccessiva sensibilità all'indice di anomalia relativo ai costi residuali di gestione. Spesso «le voci di costo che abbattono sensibilmente tale indicatore sono le imposte e tasse pagate penalizzando incomprensibilmente il punteggio finale, con una riduzione del tutto priva di logica economica».