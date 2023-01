Pagine di stile: l’eleganza maschile dentro a un romanzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

L o scrittore Maurizio De Giovanni, in classifica fra i libri più venduti con il suo Caminito (Einaudi), sostiene che ogni personaggio è un’occasione per cambiare, proprio come quando scegli che cosa indossare. Jeans, abito black o colorato, smoking: non è detto che uno sia più elegante dell’altro, semplicemente è congeniale al momento. Quando si mette nei panni del commissario Ricciardi, ad esempio, il poliziotto che ha ispirato la fortunata serie Rai, ha voglia di un vestito emotivo e sentimentale. In tv Ricciardi indossa il meglio dell’alta sartoria napoletana, abiti a tre pezzi, mai troppo ingessati, con la manica corta che lascia intravedere il polsino della camicia e la cravatta.

In questo breve excursus di letture a cavallo fra best seller 2022 e novità 2023, l’eleganza maschile è il filo conduttore, ma intesa come suggerisce De Giovanni: un’occasione per esprimersi e dare spazio al bisogno di essere liberi nel mutamento. L’identità può essere una prigione, l’invenzione, che sia fiction o autorappresentazione, è il piacere della moda.

Da un protagonista di fantasia a un romanzo ispirato alla vita reale di Romain Gary. S’intitola Ardore (Neri Pozza), l’autrice è Anna Folli e questa è la descrizione del prolifico scrittore francese: “A renderlo inconfondibile è il suo modo di abbigliarsi, così personale da apparire bizzarro, con ampie camicie bianche, pantaloni e giubbotti di cuoio, oppure classici completi blu che vivacizza con sciarpe colorate”. Gary annoda spesso un foulard al posto della cravatta e negli anni conserverà lo stile e l’espressione di “chi è sempre altrove”.

Fra le novità in uscita a gennaio, un romanzo che ha in copertina il dettaglio macro di una giacca, citazione dell’artista Domenico Gnoli, e un protagonista devoto “alle scarpe inglesi e agli abiti di sartoria”. Esce dalla penna di Piersandro Pallavicini Il figlio del direttore (Mondadori), che nel comporre il puzzle dell’identità, smonta, rimonta, cerca e scopre la sua tessera mancante. Fra i libri più attesi del mese, Spare, il minore (Mondadori): il memoir di Harry promette nuda sincerità, ancor più della docu-serie su Netflix. Se il principe compare periodicamente nelle hit degli uomini più eleganti del mondo, con i suoi completi blu e gli spezzati, proprio nel documentario dove lascia intendere una totale intimità con gli spettatori, porta un maglione girocollo. Nella cover del libro, fa di più, veste una semplice T-shirt grigia: la moda è messaggio.

Lo insegna anche il Manuale di eleganza per il perfetto gentiluomo (il Saggiatore), fresco di stampa. Per restare invece in tema biografie, due vite, due stili: Fratelli. Una famiglia italiana di Santo Versace e Per amore di Giorgio Armani (entrambi Rizzoli).