1' di lettura

Il gruppo di private equity Pai conquista Pasubio, azienda leader nella produzione di pelli di alta qualità per il mondo automotive: tra i clienti Jaguar Land Rover, Bmw, Volkswagen e Stellantis. Dopo le offerte finali consegnate all'advisor Jp Morgan a metà giugno, è stata prescelta l’offerta di Pai Partners, private equity internazionale già noto in Italia per gli investimenti effettuati in aziende come Marcolin, Saeco e Coin.

L’offerta di Pai avrebbe battuto quella della multinazionale Tfl, controllata...