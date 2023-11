PAI suona la riscossa per i capitali privati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Segnale di risveglio nel mondi dei capitali privati, sotto pressione per il rialzo dei tassi di interesse. A battere un colpo è la Francia: il private equity PAI Partners ha raccolto oltre 7 miliardi di euro per il suo ultimo fondo, che sarà destinato a investire in società dell’economia reale” in Europa e Nord America. E’ una delle raccolte più grandi del 2023 per i fondi di investimento.

I dettagli

Il “PAI Partners VIII” ha superato l’obiettivo dell’azienda di 7 miliardi di euro ed è circa il 40% più grande rispetto al fondo precedente, che aveva raccolto 5,1 miliardi di euro nel 2018.

Il nuovo veicolo di investimento arriva in un contesto difficile per la raccolta fondi per le società che fanno acquisizioni a debito, con gli investitori che diventano più selettivi su dove allocare la liquidità (peraltro in contrazione).

La fotografia degli investitori

Il nuovo Fondo VIII ha raccolto quasi 2 miliardi di euro di capitale da nuovi investitori, con nuovi impegni dal Nord America e Medio Oriente. Molti degli investitori esistenti, molti dei quali hanno raddoppiato i propri impegni sul fondo precedente. «Ciò che ci ha aiutato è l’approccio differenziato di PAI all’economia reale: investiamo in settori tradizionali in cui identifichiamo forti opportunità di leadership di mercato» ha affermato a Bloomberg Richard Howell, socio e gestore del fondo.

PAI è stata aiutata anche dalla sua <particolare esperienza nel rilevare asset da grandi aziende» ha proseguito il manager, citando le operazioni con Nestlé nei gelati e pizze in Europa e con Pepsi sui succhi Tropicana. I prodotti alimentari e di consumo rappresentano tradizionalmente l’area di maggior attività di PAI. Circa il 35% dell’ultimo fondo è già stato investito, tra cui gli alimenti per animali domestici Alphia, la contabilità e consulenza aziendale Azets e i parchi divertimenti Looping.