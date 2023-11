Paini, dai rubinetti alle E-bike

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Alla verniciatura pensiamo noi, in effetti così è possibile customizzare i prodotti senza difficoltà». Per Marco Paini, leader della rubinetteria piemontese, oltre 100 milioni di ricavi, la sinergia è obiettivamente limitata: difficile trovare altre sovrapposizioni produttive rispetto alla nuova iniziativa realizzata: un nuovo brand di biciclette elettriche, ECrown.

Iniziativa che Paini, oltre 100 milioni di ricavi nella rubinetteria, avvia insieme ad altri tre imprenditori locali. In parte per assecondare una passione comune, in parte per provare ad inserirsi all’interno di un mercato che presenta trend di lungo termine promettenti. Se nel 2012 le e-bike prodotto in Italia erano state pari a 46mila, lo scorso anno si è toccato il record di 337mila unità.

Loading...

I prodotti a pedalata assistita ECrown, che spaziano in un range di prezzo da 5 a 10mila euro tra modelli da strada, gravel e mountain bike più estreme, verranno assemblati in prospettiva a Pogno, nel novarese, a fianco dello stabilimento di Paini, dove verrà posizionato anche lo show-room.

«Le prime vendite sono già state effettuate - spiega l’imprenditore - e per il prossimo anno puntiamo ad avviare sul mercato almeno un centinaio di pezzi. Gli obiettivi però sono ambiziosi e vorremmo provare a superare le mille unità prodotte all’anno. La domanda è in crescita, sia per le attività outdoor che per gli spostamenti nelle città, crediamo che il mercato potrà dare delle soddisfazioni».

In parallelo vengono sviluppate e prodotte anche stazioni di ricarica per biciclette, in modo da poter assecondare la domanda in arrivo da aziende o amministrazioni locali.