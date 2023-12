Pakistan, Imran Khan fa un comizio dal carcere grazie all’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’intelligenza artificiale ha fatto il suo clamoroso ingresso nella campagna elettorale pakistana la sera del 18 dicembre, quando l’ex primo ministro Imran Khan ha arringato via web 1,4 milioni di persone nonostante si trovi rinchiuso, di fatto in isolamento, in un carcere e il suo partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti) non possa organizzare comizi.

Khan ha approvato un testo che è stato letto per circa 4 minuti da una voce identica alla sua, generata artificialmente nel corso di un evento live sui social media organizzato dai suoi sostenitori.

Copia esatta

Durante il discorso – in cui l’ex premier ha parlato dei suoi anni al potere, delle disavventure giudiziarie che sono seguite alla sua caduta e del suo avversario Nawaz Sharif – la voce è stata sovrapposta a una serie di immagini di repertorio, tra cui all’inizio e alla fine, quelle di Khan che si rivolge direttamente a un pubblico televisivo per pronunciare le esatte parole del testo letto dall’Ai, dando per un attimo l’impressione che l’Ai abbia ricreato anche le sembianze del leader.

Nel corso del discorso Khan ha detto che «al nostro partito non è permesso organizzare comizi pubblici», e ha esortato i suoi sostenitori a partecipare alle elezioni politiche fissate per l’8 febbraio. «I nostri attivisti vengono rapiti e le loro famiglie vengono maltrattate», ha anche denunciato l’ex premier.

Dal cricket alla politica

Imran Khan – che prima di entrare in politica è stato uno dei più grandi giocatori di cricket della sua generazione, oltre che un noto playboy – è uno dei leader più popolari del Pakistan e secondo alcuni osservatori la sua ricomparsa sulla scena politica potrebbe ridare slancio a un partito personale che è uscito di fatto decapitato dalle inchieste giudiziarie (video).