Pakistan, lunedì il voto per il nuovo primo ministro dopo la sfiducia a Imran Khan

Per eleggere il nuovo primo ministro il Parlamento pachistano si riunirà lunedì 11 dopo il voto di sfiducia al premier Imran Khan che ha portato alla sua destituzione. L’opposizione ha nominato come suo candidato Shahbaz Sharif, presidente del partito Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N). Shahbaz Sharif è il fratello più giovane dell’ex primo ministro Nawaz Sharif e in passato è stato tre volte primo ministro della provincia pachistana del Punjab. Anch l’ex presidente Asif Ali Zardari ha manifestato il suo sostegno a Shahbaz Sharif.

Khan in carica dall’agosto 2018

Imran Khan è il primo premier pachistano a lasciare l’incarico dopo un voto parlamentare di sfiducia (a favore sono stati in 174 su un totale di 342 seggi dell’Assemblea nazionale). La votazione sulla mozione di sfiducia è iniziata dopo che il presidente del parlamento Asad Qaiser, alleato di Khan, si era dimesso. La Corte Suprema del Pakistan ha ordinato di condurre la votazione. Imran Khan, che ha lasciato la residenza ufficiale da primo ministro, si è trasferito nella sua casa a Bani Gala situata alla periferia di Islamabad. Aveva assunto il suo incarico il 18 agosto del 2018.

La chiamata alla piazza

Anticipando la sua uscita, Khan ha accusato l’opposizione di collusione con gli Stati Uniti per spodestarlo, invitando i suoi sostenitori a organizzare manifestazioni a livello nazionale. Le opzioni di Khan sono limitate e solo in caso di grande affluenza a sostegno potrebbe cercare di mantenere lo slancio delle proteste di piazza come un modo per fare pressione sul Parlamento affinché tenga elezioni anticipate.