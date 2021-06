Palazzo Avino riapre e punta all’espansione

Quest’anno l’hotel ha aperto a fine maggio, con come prospettiva una stagione migliore della precedente (da vedere il dossier hotel sulle riaperture).

Ma è proprio grazie alla pandemia che la clientela italiana ha scoperto la struttura. L'hotel ha 43 in totale, di cui 10 suites (tra junior e deluxe con vista mare). Sette di queste fanno parte della capsule collection creata in collaborazione con l'architetto Cristina Celestino nelle nuances del sabbia, corallo e acquamarina.

Per il futuro? Un progetto di espansione. «Bisogna però trovare la location giusta» dice Mariella.

A due passi dall'hotel, invece, è stata aperta nel 2019 The Pink Closet, la boutique-wunderkammer progettata sempre da Cristina Celestino. Curata da Mariella Avino, The Pink Closet è il luogo dove si trovano ricordi di viaggio, abiti e oggetti. Il lavoro di ricerca va da New York a Londra, da Creta a New Delhi, da Como, dove si realizzano sete ad hoc, alle piccole sartorie napoletane dove con le stesse sete vengono realizzati i pink pajama.