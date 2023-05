Palazzo Chigi contro Report: sulle etichette sbaglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sulle etichette alimentari palazzo Chigi va all’attacco di Report. «Nella puntata del 15 maggio 2023, la trasmissione Report ha fornito una visione dei sistemi di etichettatura dei prodotti alimentari parziale e non condivisibile. Il Governo italiano intende garantire la salute dei cittadini e la tutela dei consumatori nell’acquisto dei generi alimentari. Per questo motivo, ha elaborato una proposta di sistema di etichettatura delle confezioni che mira a informare in modo appropriato il consumatore circa le caratteristiche nutrizionali del prodotto, in relazione alle esigenze della salute di ciascuno, sulla base dei dati scientifici» Lo si legge in una nota di palazzo Chigi

Palazzo Chigi: no agli algoritmi non trasparenti

«Il sistema che il Governo italiano intende promuovere, in linea con i precedenti Governi della nostra Nazione - prosegue la nota di palazzo Chigi - si propone come alternativo rispetto a sistemi, come il Nutriscore elaborato in alcuni Stati esteri, che mirano a orientare le scelte del consumatore tramite semafori, gradazioni di colore e punteggi. Tali sistemi, infatti, si fondano su algoritmi non sufficientemente trasparenti, facilmente influenzabili per interessi economici e comunque basati su parametri valutativi limitati e spesso inappropriati.

Dieta sana non può ridursi a bollino colorato

Inoltre, non sussistono dimostrazioni scientifiche concrete circa l’idoneità di questi sistemi a educare le abitudini alimentari dei consumatori con effetti benefici sulla loro salute. Il Governo ritiene, sulla base di solidi dati scientifici, che nessun prodotto, se assunto nelle giuste quantità, meriti il semaforo rosso e che tutti i prodotti dei quali si abusa possano determinare conseguenze negative sulla salute. La complessità delle valutazioni da compiere per una dieta sana ed equilibrata non può essere ridotta a un bollino colorato: come rilevato dall’Autorità nazionale per la Concorrenza e il Mercato, l’applicazione del bollino «in assenza di informazioni ad esso correlate» si tradurrebbe in una pratica commerciale ingannevole.

La necessità di un’informazione corretta

Per questo motivo, il Governo ritiene che il benessere e la salute nutrizionale della popolazione non debbano essere perseguiti manipolando e indirizzando le scelte di consumo, bensì ponendo a disposizione delle persone le informazioni necessarie per nutrirsi in modo informato e corretto. Proteggere la salute e la consapevolezza, non orientare i consumi. Per ulteriori informazioni, si veda il position paper del 25 agosto 2022 pubblicato sul sito del CNBBSV - Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita”