Palazzo Chigi: «Se Renzi si sfila, per Conte impossibile nuovo governo con Iv». Il leader di Iv: «Ritiro ministre?Stasera vediamo e domani ne parliamo»

Ipotesi crisi pilotata

Giuseppe Conte manda dunque segnali di arroccamento, ritirandosi dall'ipotesi di mediazione di una crisi pilotata con dimissioni “congelate” per arrivare in sicurezza a un nuovo governo, il Conte Ter, previo accordo pubblico e garantito dal Quirinale tra i partiti della maggioranza. È l'ipotesi di mediazione a cui ha lavorato negli ultimi giorni soprattutto il Pd e che ieri uno dei pontieri di questa snervante trattativa, il consigliere politico del segretario Nicola Zingaretti, Goffredo Bettini, ha rilanciato pubblicamente. Altra strada è la sfida in aula: ovvero il tentativo di Conte presentarsi in Parlamento per ottenere la fiducia all'attuale governo, senza dimissioni. Ma la caccia ai “responsabili” non ha dato i frutti sperati e i numeri in Senato, tolti i senatori di Italia viva, non sarebbero sufficienti a sostenerlo.

Tentativi di accordo sulla nuova squadra

Certo è che per tutta la giornata di ieri i pontieri hanno continuato a lavorare all'accordo sulla nuova squadra di governo. Tra le ipotesi di nuovo ingressi più accreditate ci sono quelle dei renziani Ettore Rosato al Viminale e di Raffaella Paita alle Infratture (in calo nelle ultime ore l'ingresso di Maria Elena Boschi, che non sembra essere disponibile). In caso di spacchettamento del suo ministero la democratica Paola De Micheli resterebbe ai Trasporti, altrimenti traslocherebbe al Lavoro al posto della pentastellato Nunzia Catalfo. Le caselle dell'Economia, degli Esteri della Difesa non dovrebbero essere toccate anche per andare incontro ai desideri del Capo dello Stato. Per quanto riguarda il Pd, il nuovo ingresso di peso sarebbe quello di Andrea Orlando come vicepremier o come sottosegretario alla Presidenza al posto di Riccardo Fraccaro. La quadra si chiuderebbe con la delega ai servizi segreti nelle mani dell'attuale ministra degli Interni Luciana Lamorgese e con la compensazione di un ministero di spesa per il M5s in caso di perdita del Lavoro. Il tutto, naturalmente, solo se nelle prossime ore il campo sarà sminato.