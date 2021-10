Palazzo della Civiltà: va in scena Hand in Hand, omaggio al saper fare italiano

Nella prima metà del 1600 la produzione ha un incremento e nel 1700 la filigrana viene utilizzata per impreziosire gli arredi sacri, i soprammobili e come ornamento dei costumi popolari; dal 1800 fino ai primi decenni del 1900 avviene la grande espansione degli oggetti in filigrana che conquista ogni ceto sociale.

I più importanti centri della filigrana diventano Genova, Torino, Vercelli, Cortina d'Ampezzo, Scanno, Pesco Costanzo, Agrigento e la Sardegna. In questo contesto storico di particolare floridezza, nel 1884 l'artigiano campese Antonio Oliveri, formatosi nel laboratorio genovese del filigranista Antonio Grasso, decide di aprire una propria attività a Campo Ligure. La tradizione vuole che ciò avvenga a causa di un'epidemia di colera che imperversa a Genova ma è più credibile che sia una scelta legata al minor costo della manodopera. Il suo esempio è seguito da altri artigiani: è l'inizio di una tradizione che vedrà ben presto nascere una trentina di laboratori e farà di Campo Ligure un'autentica capitale, tanto che viene definita Centro nazionale del gioiello in filigrana. Ancora oggi nel suo laboratorio, il filigranista con le “bruscelle” (pinze di varie misure) e un cannello per saldare i fili d'argento realizza ricchi ricami che vanno a creare oggetti preziosi di vario genere, dai gioielli ai soprammobili... alle borse! La minuziosa e paziente lavorazione che si nasconde in ognuno di essi li rende piccole opere d'arte.

Le fasi della lavorazione.

Può spiegarmi la tecnica nei diversi passaggi?

Il primo passaggio necessario è quello della fusione, che permette la trasformazione dell'argento puro (999 ‰) in verghe destinate alla lavorazione. Dopo, grazie alla trafilatura, le verghe, mediante un macchinario, vengono assottigliate fino alla sezione di 2mm. Per ottenere maggiore malleabilità sono poi riscaldate (ricotte) al limite della temperatura di fusione. Il prodotto, sempre più simile ad un filo, viene ulteriormente trafilato mediante il passaggio attraverso fori graduati le cui superfici sono coperte da diamante industriale (rubini) in modo da ottenere la sezione desiderata.

Segue poi la torcitura, che permette di assemblare in una lunga treccia due distinti fili, realizzando così il “filo granato”.