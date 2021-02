Palazzo Grassi riparte nel segno di Cartier Bresson

I cinque “super-curatori” hanno avuto piena libertà di scegliere le foto, la loro disposizione, le cornici, i colori delle pareti delle stanze, in maniera tale che si sono venute a creare cinque mostre autonome pur partendo dagli stessi materiali.I giovedì e venerdì di febbraio sarà possibile visitare anche la seconda mostra ospitata a Palazzo Grassi, “Once Upon a Dream”, monografica dell'artista egiziano Youssef Nabil. Anche in questo caso si tratta di foto, ma molto particolari: sala dopo sala scorrono immagini tra gli anni Sessanta e Ottanta di un Egitto che non c'è più, ritratti di dive del cinema, locandine di film. Le foto sono ritoccate a mano col colore dall'artista, secondo una tecnica molto in uso nel secolo scorso che Nabil ha fatto sua. Il risultato è quello di una narrazione onirica e romantica del passato che è al tempo stesso fuga dalla realtà e denuncia della condizione odierna in cui versa il Medio Oriente.Intanto, sempre a causa dell'emergenza sanitaria, la Pinault Collection ha dovuto annunciare anche lo slittamento della data di apertura per l'attesa mostra dedicata a Bruce Nauman (1941, Indiana, USA) sempre a Venezia, a Punta della Dogana. “Bruce Nauman: Contrapposto studies”, a cura di Carlos Basualdo e Caroline Bourgeois, dovrebbe aprire i battenti il prossimo 23 maggio 2021.