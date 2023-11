Palazzo Marino, restauri grazie al Gruppo Tod’s

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nato e cresciuto nel distretto marchigiano delle calzature e della pelletteria, il Gruppo Tod’s ha poi scelto Milano come “seconda patria”: oltre alla sede di corso Venezia, il gruppo guidato da Diego Della Valle ha in città le boutique dei quattro marchi del portafoglio (Tod’s, Fay, Hogan e Roger Vivier) e showroom dei primi tre. Sembra naturale quindi – anche se non scontata – la scelta di finanziare con 2,5 milioni di euro il restauro di Palazzo Marino, opera cinquecentesca a firma dell’architetto Galeazzo Alessi, sede dell’amministrazione comunale dal 1861.

L’iniziativa è stata annunciata ieri dal sindaco Giuseppe Sala e da Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del Gruppo Tod’s, da sempre impegnato in progetti di mecenatismo e, più in generale, di sostenibilità sociale e attenzione al territorio. «Ci fa molto piacere fare qualcosa di importante e concreto per Milano – ha commentato Della Valle –. Il restauro di Palazzo Marino, che tutti i cittadini considerano la loro casa, ci permette di dare un segnale di rispetto e gratitudine verso la città e i milanesi».

Il progetto di restauro, spiegano dal gruppo Tod’s, è «una forma concreta di partecipazione civile che basa le sue convinzioni sulla necessità che il pubblico e il privato collaborino insieme il più possibile per sostenere progetti che servono a migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Una seconda iniziativa è stata annunciata ieri da Zegna, gruppo nato invece in Piemonte, ma, come Tod’s, presente a Milano con una boutique nel quadrilatero del lusso, una sede aziendale e diversi showroom. Per i prossimi tre anni Zegna sarà il partner ufficiale del Comune di Milano per la riprogettazione e la cura delle aiuole di Piazza Duomo, che verranno ufficialmente donate alla città in occasione del Salone del Mobile (aprile 2024) e segnano l’inizio di un progetto che ha l’obiettivo di creare nuove Oasi Zegna nel mondo.