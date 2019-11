Palazzo Marino si “riprende” il Palasharp e studia il recupero

L’obiettivo sarà riqualificare la struttura per farne uno spazio da 7 mila posti, il cui utilizzo può andare oltre l’evento sportivo, rendendolo adatto anche per i concerti. Il dossier di candidatura ha quantificato il costo dell’intervento: 7,4 milioni. I tempi indicati sono: a dicembre 2020 i cantieri, a ottobre 2021 la riapertura.

Tornando al dossier di candidatura, le strutture milanesi dedicate alle gare del 2026 saranno, oltre al nuovo Palasharp e oltre al nuovo Palazzetto dello Sport a Rogoredo (che si chiamerà PalaItalia), anche il Palalido Allianz Cloud recendemente inaugurato, e il Mediolanum Forum di Assago, che verrà ampliato per ospitare il pattinaggio di figura e lo short track.