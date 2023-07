Palcoscenici e notti d'estate per vivere la musica, l'arte e la cultura

Un giro dell'Italia a tappe per assistere ad un concerto, partecipare ad un dibattito culturale, visionare una pellicola d'autore, entrare in un museo oppure in piccolo castello aperti solo in speciali occasioni, spesso in contesti unici che il nostro BelPaese ci regala. Ecco dove andare durante la lunga estate che prosegue in settembre e in qualche caso va oltre

