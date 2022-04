Palcoscenico Venezia: appuntamento in laguna per nutrire i sogni

La curatrice della Biennale Cecilia Alemani offre una guida del tutto speciale agli indirizzi più interessanti non solo per l'arte, ma per lo shopping e apre il giornale con il suo Punto di Vista: una mappa di consigli che vanno dall'ultimo ristorante sperimentato al capo di abbigliamento preferito, dalle app più curiose a un posto indimenticabile appena scoperto.

La seconda grande protagonista del numero di Aprile di How to Spend it è l'alta gioielleria. Pezzi unici da collezione, ma anche nuove tendenze come il mix di ori di colori diversi (bianco, giallo, rosa e persino nero) o come il nuovo corso della Blue Box.

Proprio a Venezia, andando a ricercare le più antiche botteghe artigiane – per esempio, l'ultimo battiloro di Canareggio, l'unico artigiano in Europa a lavorare a mano la foglia d'oro oppure la più antica azienda muranese specializzata nell'incisione del vetro e negli specchi decorati – How to Spend it ha ambientato un originale servizio fotografico dedicato ai più interessanti e spettacolari gioielli, unendo genio manifatturiero, arte orafa e antiche tradizioni.