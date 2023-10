Palenque lascia di stucco nella giungla del Chiapas

L’eleganza e leggerezza di Palenque non incontrano rivali né nello stato del Chiapas in cui si trovano né nel resto del Messico grazie alla finezza del suoi rilievi scolpiti sui quali viene illustrata la mitologia Maya, si sfiorano con gli occhi la grazia dei suoi artigiani e la vicinanza spirituale con la natura di questo popolo assai sensibile. Eretta all’inizio dell’era cristiana, Palenque ha una superficie di 1780 ettari, ma appena il 10% circa è stato esplorato: sui fregi dei suoi santuari si assiste a un racconto fatto di scene modellate in stucco che appaiono anche su colonne, pareti, stemmi, volte ogivali. Il fascino è anche bucolico poiché dopo il suo abbandono, avvenuto intorno al IX secolo, la giungla ha ricoperto templi e palazzi, nascondendo a lungo Palenque e preservando così questo tesoro fino al periodo coloniale, restituendolo praticamente integro.

5/6 Menu