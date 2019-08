Palenzona: «Prelios, con Intesa per risanare le aziende in crisi»

Torniamo all’operazione con Intesa. Gli Utp sono crediti particolari: appartengono ad aziende in difficoltà ma ancora vive. Come farete a riportarle in bonis, a guadagnarci e ad aiutare l’economia reale?

L’investimento è molteplice: in persone, in sistemi informatici, in capacità manageriali specialistiche. Tenga anche conto che il 40% di questi crediti Utp è di natura immobiliare, e qui mettiamo in gioco tutta la nostra capacità in un settore in cui abbiamo presenze capillari e competenze pluriennali.

Operativamente come intendete procedere con i nuovi Utp delle imprese in crisi?

Con gli Npl siamo di fronte a una storia imprenditoriale finita. L’atteggiamento è quello della liquidazione o, se mi si passa il concetto, del becchino. Gli Utp invece sono pazienti ospedalieri, carne viva del sistema economico: imprenditori, aziende, dipendenti, è economia reale. La nostra capacità sarà capire, nel più breve tempo possibile, chi abbia prodotto e mercato, e metterlo subito in condizioni di competere. Capire dove vanno messi i soldi per andare avanti. Dialogando con il resto del sistema bancario, perché nessuna azienda ha un solo fornitore di credito. Tutte le imprese che possono sopravvivere vanno salvate. Perché se un’azienda fallisce, tutto il sistema è più povero. Noi vorremmo fosse chiaro a tutti gli imprenditori interessati: non preoccupatevi! Intesa non intende scaricarsi di un problema anzi, il contrario. Vuole un partner specializzato e focalizzato ad accelerare la vostra uscita dalla crisi finanziaria.

La politica è come l’aria: o la fai o la subisci. Detto questo, io faccio con passione il presidente di Prelios. I successi nel business, ma anche in politica, dipendono soprattutto dalla squadra

Nell’immobiliare, settore in cui voi siete presenti, Milano è percepita come un’oasi per gli investimenti esteri. Avete segnali di interesse anche per altre zone d’Italia?