Maltempo, nubifragi nella notte in Lombardia. Palermo assediata dal fuoco, chiusi aeroporto e svincoli A29

Il fuoco sta devastando anche altre zone dell’isola. Nella giornata di ieri la Protezione civile ha rilevalto 43 incendi, roghi alimentati dal caldo che a Priolo, nel Siracusano, alle 15 ha registrato la temperatura di 47,6 gradi, pareggiando quella di Catania, un record per la città etnea. Ai disagi per gli incendi si aggiungono backout elettrici. Un rogo si è sviluppato anche nel Parco minerario di Floristella-Grottacalda, nell’area che ricade nel Comune di Enna, dove la Protezione civile opera insieme a tre squadre giunte dalla Lombardia. Oggi, secondo la Regione Sicilia, è previsto il picco dell’ondata di calore nelle tre città metropolitane, con rischio incendi “alto” nelle aree di Palermo, Trapani, Enna, Messina, Catania e Siracusa e ”medio” per le province di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa”.



Oltre 70 incendi in Calabria

La situazione non è molto diversa in Calabria. Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati oltre 70 gli incendi di bosco e sterpaglie in tutta la regione, per i quali si é reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del personale della Protezione civile regionale. I roghi si sono concentrati, in particolare, nelle province di Reggio e Cosenza. Nella prima i vigili sono stati in azione, con squadre a terra, in Aspromonte, a Cardeto ed in località “San Demetrio”, dove si è reso necessario anche l’intervento di due Canadair e di un elicottero. É ormai sotto controllo, intanto, l’incendio che a Campo Calabro, nel Reggino, ha interessato i locali di una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti. Il rogo era iniziato ieri pomeriggio dalla vegetazione, ma a causa del forte vento e delle alte temperature si è propagato all’azienda. Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, i roghi si sono sviluppati nella zona dell’Alto Ionio, ed in particolare a Corigliano Rossano, Acri e Cassano.







