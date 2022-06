Palermo, corsa a due tra l’architetto e l’ex rettore. Sfida su Rdc ma anche sulla festa di Santa Rosalia

Lagalla e le polemiche per gli sponsor Dell’Utri e Cuffaro

Alla candidatura di Roberto Lagalla il centrodestra è arrivato invece dopo un lungo tira e molla. Medico, ex rettore dell’università di Palermo, fino al 30 marzo è stato assessore nella giunta regionale di Nello Musumeci, quando si era dimesso proprio per candidarsi a sindaco di Palermo: fin dalla prima ha avuto al fianco il leader dell’Udc Lorenzo Cesa. Appoggiato all’inizio solo dal suo partito, ma con i manifesti in città senza simboli che davano il segno dell’incertezza, Lagalla ha ricevuto il sostegno di FdI. Solo più tardi è arrivato il via libera anche da Forza Italia e Lega (che qui si presenta come Prima l’Italia). A pesare sulla trattativa la ricandidatura in autunno alla regione per Musemueci (esponente di Fratelli d’Italia). Ipotesi su cui la coalizione resta divisa. La convergenza di tutto il centrodestra sul nome di Lagalla ha fatto cambiare idea a Matteo Renzi, che inizialmente aveva sostenuto l’ex rettore. Ma Italia Viva Palermo ha confermato il sostegno.

La corsa di Lagalla è stata segnata dalle polemiche scaturite dal sostegno di Totò Cuffaro e dall’endorsement di Marcello Dell’Utri, entrambi condannati in via definitiva per mafia. «I voti dei mafiosi da qualunque parte vengano non li vogliamo, chi proporrà scorciatoie o passi scellerati sarà accompagnato in Procura» ha chiarito Lagalla che però ha preferito non partecipare alla commemorazione per il trentennale dell’uccisione di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta.

Quanto al programma, per la gestione dei rifiuti - una delle emergenze in città - Lagalla ha proposto un “patto civico”, favorendo il partenariato pubblico-privato, nella rivoluzionare la raccolta differenziata creando un Polo tecnologico con impianti di differenziazione in loco e mettendo fine all’esperienza del “porta a porta”. Ma il candidato sindaco ha preso un «impegno solenne» con gli elettori anche su un tema caro ai palermitani:«Dopo due anni di assenza, Palermo e Santa Rosalia avranno il loro Festino» ha annunciato, attaccando poi l’amministrazione «gli attuali inquilini di Palazzo delle Aquile» che «non hanno ancora mosso un dito. Non c’è nulla di organizzato. Non hanno stanziato un euro. Forse, perché sanno che non saliranno più sul carro. Il lascito della sinistra alla città: zero soldi per Santa Rosalia».

Ferrandelli al terzo tentativo

Fabrizio Ferrandelli tenta per la terza volta la corsa a sindaco. Nelle due precedenti elezioni, nel 2012 e nel 2017, è stato sconfitto da Leoluca Orlando, suo ex mentore. Ex deputato regionale del Pd, cinque anni fa era sostenuto dal centrodestra. Stavolta a sostenerlo sono +Europa e Azione di Carlo Calenda. Sul reddito di cittadinanza l’ex ministro del governo del Governo Renzi è da sempre critico: «È stata una iattura, in primo luogo per il mezzogiorno» ha detto in alcune occasioni. Ma a Palermo la posizione è più sfumata: «L’obiettivo è il lavoro, non vuol dire che vogliamo abolire il reddito di cittadinanza. Chi può farlo deve svolgere lavori socialmente utili, pensiamo a una integrazione di 7 euro l’ora che è il minimo» ha detto Calenda nella sua visita di fine maggio in città. «Potremmo utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza che possono tenere aperte le scuole, fare le pulizie, occuparsi di guardiania. Facendo così diamo loro dignità» gli ha fatto eco Ferrandelli, consigliere comunale uscente.

Gli altri candidati

Definita di ultradestra, sovranista, populista, No-vax e pro-Putin: sono molte le etichette riservate a Francesca Donato, parlamentare europea eletta come indipendente nella Lega e poi uscita dal partito. «Sono trasversale, porto avanti le mie idee e sono ben felice in questa campagna elettorale per Palermo di avere l’appoggio anche di soggetti e partiti di sinistra», come il Partito comunista di Marco Rizzo o l’ex leader di Azione civile Antonio Ingroia.