Palermo, Foggia e altri 4 club fuori dal professionismo. Il 16 luglio chiude bando per la Serie D

A Palermo, Lucchesi è stato uno degli artefici (insieme a Vincenzo Macaione) dello sbarco di Tuttolomondo, che non ha ottemperato alle scadenze previste dal Manuale Licenze Nazionali. La Covisoc ha contestato al club siciliano una carenza patrimoniale di 8,3 milioni colmata in larga parte con un credito da 5,8 milioni rilevato da Group Itec srl, modalità non prevista dalle norme, per di più senza fornire alcuna documentazione sull'esigibilità dello stesso. Inoltre, non è stata depositata la fideiussione da 800 mila euro e non sono stati saldati gli emolumenti dei tesserati del periodo marzo-maggio, oltre che i debiti sportivi (tra cui una penale da 400 mila euro per l'ex tecnico De Zerbi). Pagamenti omessi per “autotutela”, stando alla versione di Tuttolomondo, che ritiene di essere stato truffato da un broker per la mancata stipula della polizza fideiussoria. Per Covisoc e Figc, però, fanno fede le scadenze non rispettate e il Palermo è fuori.

Così come è fuori il Foggia, sebbene necessitasse di uno sforzo meno gravoso per l’iscrizione in C. Nel caso del club pugliese, l’ammanco sarebbe stato di soli 2,1 milioni, ma la domanda per la licenza non è andata a buon fine. Il sindaco Manzella ha indetto subito il bando per la creazione di una nuova società per ripartire dalla Serie D (a differenza di Leoluca Orlando, primo cittadino palermitano, che ha ufficializzato l’avviso solo venerdì scorso), mentre a Foggia si cerca un’ultima spiaggia per ottenere addirittura l’ammissione in sovrannumero nel prossimo campionato di B.

I proprietari del Foggia, i fratelli Sannella, hanno presentato ricorso al Collegio di garanzia del Coni per chiedere la retrocessione diretta del Palermo al posto dei rossoneri, come da sentenza del Tribunale federale nazionale per le irregolarità nei bilanci del 2105, 2016 e 2017, annullando la sanzione rivista dalla Corte d’appello (-20 in classifica e multa da mezzo milione). In subordine, la richiesta è quella di un risarcimento di almeno 34 milioni di euro.

La città di Foggia, però, potrebbe conoscere già la prossima settimana il nome della nuova società: il bando per la D si chiude martedì prossimo.

