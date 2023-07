Palermo: «Occorre una visione industriale della gestione per rilanciare il settore»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’acqua è un eccezionale volano di sviluppo per il Paese. Lo è stata nel passato perché i primi grandi investimenti, che hanno innescato i processi di industrializzazione e urbanizzazione, sono stati fatti nel settore idrico. E lo è ancora oggi poiché abilita 320 miliardi di valore aggiunto che interessano il 18% del Pil e il 20% degli occupati italiani. È un’industria e deve essere trattata come tale». L’ad di Acea, Fabrizio Palermo, ha le idee chiare sulle mosse necessarie per ridare slancio al settore. Una consapevolezza sostenuta dall’impegno del gruppo che, con i suoi 9,5 milioni di clienti serviti, è il primo operatore della penisola nel comparto. E, nel triennio 2020-2022, ha messo in pista uno sforzo di quasi 2 miliardi di euro. Che, nel futuro, sarà di gran lunga superiore e all’interno del quale spicca il nuovo progetto di raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, il principale “polmone” idrico di Roma, che costerà da solo 1,2 miliardi di euro e che è una delle opere più grandi a livello nazionale.

Partiamo dai nodi. Qual è il principale a oggi?

Manca una visione industriale del settore. E questo significa che la gestione va affidata a soggetti di grandi dimensioni perché la frammentazione eccessiva fa sì che tanti piccoli operatori non abbiano la forza finanziaria sufficiente per reggere gli investimenti consistenti che servono. Senza contare che la parcellizzazione impatta anche sul trasferimento di know how e tecnologie che solo i soggetti più strutturati e industriali possono garantire.

Serve un consolidamento?

Direi che è auspicabile ed opportuno. Ed è un processo che andrebbe favorito sia per creare efficienza, da un lato, migliorando le prestazioni, sia per ridurre, dall'altro, i costi di gestione, in modo da tenere basse le tariffe. Un dato quest’ultimo di cui hanno beneficiato i cittadini ma anche l'industria con un evidente vantaggio competitivo.