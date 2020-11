Palermo sommersa dai rifiuti, è emergenza I vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte e fino all'alba per spegnere i cumuli di spazzatura incendiati di Enrico Bronzo

Palermo: i rifiuti invadono le strade, cittadini ormai esasperati

I vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte e fino all'alba per spegnere i cumuli di spazzatura incendiati

2' di lettura

Vista dall’alto Palermo è punteggiata da montagne di rifiuti. La discarica di Bellolampo è piena, si aspettano le autorizzazioni per la realizzazione di un’altra vasca di contenimento, e l’interruzione alla raccolta prima della ripresa ha trasformato la città in un immondezzaio a cielo aperto. Nonostante l'impegno della Rap (Risorse ambiente Palermo ) l'azienda a capitale pubblico del comune di Palermo che si occupa della raccolta e del trattamento dei rifiuti, i cumuli d'immondizia giacciono accanto ai cassonetti mentre anche la raccolta differenziate in alcune zone cittadine subisce ritardi. Ai rifiuti normali si aggiungono materassi, vecchi mobili, elettrodomestici che la gente abbandona per strada.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Palermo durante la notte e fino all'alba per spegnere i cumuli di spazzatura incendiati. L'emergenza rifiuti a Palermo, come sempre, provoca i roghi delle montagne di immondizia che a volte rendono l'aria irrespirabile oltre ad attirare insetti e topi. Gli interventi sono stati effettuati in via Sperone, via Galvani, via dell'Airone, via Palmerino, via Einaudi, in largo Testa Arrigo, via Costante Girardengo e via Cassarà.



Loading...

Durante il trattamento in discarica dell'immondizia che dovrebbe essere “casalinga” vengono trovate auto accartocciate, pezzi di ciclomotore perfino un'urna cineraria. Molti comuni del Palermitano sono nella stessa situazione.



«A rischio la Sicilia»

Il presidente della Rap, Giuseppe Norata dice: “I rifiuti che stiamo raccogliendo vengono abbancati nei piazzali di Bellolampo, per questa ragione sono stato indagato dal Noe. L'emergenza in atto non si risolverà se non arriveranno le autorizzazioni da parte della Regione Siciliana, già due mesi fa avevo annunciato quello che sarebbe accaduto a Palermo, si rischia che la stessa cosa accadrà presto in tutta la Sicilia”.

«Entro Natale tutto a posto»

L'assessore al ramo, Sergio Marino, predice che entro Natale la città tornerà a una situazione di “normalità” e invita i cittadini a conferire solo immondizia prodotta in uso casalingo.